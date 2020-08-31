Зачем люди едят мертвых пчел

Пчелиный подмор — это высушенные пчелы. Тельца умерших естественным путем насекомых специально собирают на пасеках, чтобы потом продать. Но кто это покупает и зачем? Подробнее — в материале "Рамблера".

Любители народной медицины убеждены, что пчелиный подмор — лекарство от всех болезней. Этот метод используется в апитерапии.

Медоносные пчелы живут 122-152 дня. Тельца насекомых собирают круглый год, а затем сушат, просеивают и перебирают. Полезнее всего считается летний и осенний подмор. Пчеловоды говорят, что насекомые обладают большим количеством полезных свойств: противовоспалительными, противовирусными, иммуностимулирующими, регенерирующими, мочегонными и прочими. Они называют подмор "эликсиром молодости и долголетия". В тельцах насекомых содержится хитин, меланин, гепарин, пчелиный яд, полезные микро и макроэлементы.

ослабленный иммунитет;

лишний вес;

неврологические заболевания;

опухоли;

заболевания ЖКТ и мочеполовой системы;

дерматологические проблемы;

диабет;

болезни суставов;

давление. Вот список проблем, c которыми якобы поможет справиться пчелиное "лекарство":

Из умерших пчел делают настойки, мази, отвары. Кто-то их ест просто так или добавляет в чай. Однако данный метод относится к альтернативной медицине. Кроме того, многим людям такое "лекарство" противопоказано, поскольку может вызвать аллергическую реакцию.