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Зачем люди едят высушенных пчел 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Зачем люди едят мертвых пчел
Фото: depositphotos.com
Пчелиный подмор — это высушенные пчелы. Тельца умерших естественным путем насекомых специально собирают на пасеках, чтобы потом продать. Но кто это покупает и зачем? Подробнее — в материале "Рамблера".
Любители народной медицины убеждены, что пчелиный подмор — лекарство от всех болезней. Этот метод используется в апитерапии.
Медоносные пчелы живут 122-152 дня. Тельца насекомых собирают круглый год, а затем сушат, просеивают и перебирают. Полезнее всего считается летний и осенний подмор. Пчеловоды говорят, что насекомые обладают большим количеством полезных свойств: противовоспалительными, противовирусными, иммуностимулирующими, регенерирующими, мочегонными и прочими. Они называют подмор "эликсиром молодости и долголетия". В тельцах насекомых содержится хитин, меланин, гепарин, пчелиный яд, полезные микро и макроэлементы.
Вот список проблем, c которыми якобы поможет справиться пчелиное "лекарство":
  • ослабленный иммунитет;
  • лишний вес;
  • неврологические заболевания;
  • опухоли;
  • заболевания ЖКТ и мочеполовой системы;
  • дерматологические проблемы;
  • диабет;
  • болезни суставов;
  • давление.
Из умерших пчел делают настойки, мази, отвары. Кто-то их ест просто так или добавляет в чай. Однако данный метод относится к альтернативной медицине. Кроме того, многим людям такое "лекарство" противопоказано, поскольку может вызвать аллергическую реакцию.
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Безумный мир
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