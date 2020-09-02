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Блогер опробовал необычную диету, похудел и констатировал собственное отупение 

Lenta.ru 5 часов назад
Блогер опробовал необычную диету и поглупел
Фото: Beau Miles / YouTube
Блогер Бо Майлз решил опробовать на себе необычную диету: в течение 40 дней он питался только консервированной фасолью. Мужчина признался, что смог похудеть, однако констатировал несколько негативных последствий своей монодиеты, в частности, он заметил за собой «отупение». На ролик, опубликованный на его YouTube-канале, издание Men’s Health обратило внимание в понедельник, 31 августа.
Майлз рассказал, что узнал о «фасолевой диете» из книги Джона Стейнбека «Квартал Тортилья-Флэт» (Tortilla Flat): одна из его героинь кормила детей только консервированными бобами, но при этом они обладали отличным здоровьем.

«То, как я себя чувствую во время бега, зависит от того, что я ем. Всю свою жизнь я ел все подряд»,

— объяснился блогер и пообещал, что по окончании эксперимента пробежит 50-километровый марафон.
Всего за 40 дней он съел 191 банку фасоли и похудел примерно на пять килограммов. Он также смог «медленно, но уверенно» преодолеть дистанцию в 50 километров.
Негативные последствия диеты мужчина заметил уже на четвертый день. Фасоль начала влиять на его настроение, бодрость и «жизнь в целом». Кроме того, Майлз становился все более и более раздражительным, а во время бега чувствовал себя так, будто страдает от похмелья. Он также заметил, что диета повлияла на его умственные способности.

«С каждым килограммом я будто чувствую себя глупее»,

— поделился блогер.
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