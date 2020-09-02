Блогер опробовал необычную диету и поглупел 

Блогер Бо Майлз опробовал необычную диету: на протяжении 40 дней он питался только консервированной фасолью. Мужчине удалось похудеть, однако он рассказал о нескольких негативных последствиях своей диеты. В частности, о том, что он "отупел".

О фасолевой диете Майлз узнал из книги Джона Стейнбека "Квартал Тортилья-Флэт": в ней одна из героинь кормила своих детей только консервированными бобами, и они были абсолютно здоровы.

«То, как я себя чувствую во время бега, зависит от того, что я ем. Всю свою жизнь я ел все подряд»,

— поделился блогер, пообещав, что по окончании эксперимента он пробежит 50-километровый марафон.

За 40 дней Майлз съел 191 банку фасоли и сбросил 5 килограммов. Вдобавок к этому он смог "медленно, но уверенно" преодолеть дистанцию в 50 километров.

Однако уже на четвертый день диеты Бо заметил негативные последствия. Рацион, состоящий исключительно из фасоли, негативно отразился на его настроении, бодрости и "жизни в целом". Майлз стал более раздражительным, а во время бега чувствовал себя так, словно страдает от похмелья. Диета также отразилась на умственных способностях блогера: