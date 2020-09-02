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Жених поглумился над невестой в самый волнительный момент и насмешил гостей 

Lenta.ru 3 часа назад
Жених поглумился над невестой во время обмена клятвами и насмешил гостей на свадьбе. Видео, снятое очевидцами, опубликовала газета Daily Mirror.
На портале Reddit появилась видеозапись, на которой жених и невеста стоят на сцене в окружении друзей. Священник спрашивает у мужчины, берет ли он свою возлюбленную в жены. В самый волнительный момент жених решил пошутить: он сделал вид, что ему надо посовещаться с друзьями, прежде чем принять решение. Они с приятелями собрались в круг и притворились, будто перешептываются.
По залу прошла волна смеха. На записи видно, как подружки невесты в красных платьях стоят возле брачующихся и смеются над происходящим.

Через несколько секунд жених вернулся к невесте, взял ее за руки и сказал: «Я согласен».

Пользователи Reddit принялись рассуждать, допустима ли такая шутка на свадебной церемонии. Почти все комментаторы сошлись во мнении, что невеста, вероятно, хорошо знала характер своего жениха и догадывалась, чего от него можно ожидать.
«Судя по реакции гостей, очевидно, что это его обычное поведение и он хороший малый», — писали одни. «Если бы я была на месте невесты, я бы умерла от смеха», — признались другие. «Если невесте было весело, тогда все отлично. Мне бы подобная выходка слегка подпортила впечатление от торжества», — заявляли третьи.
Ранее сообщалось, что в шотландском округе Западный Лотиан семилетний мальчик выступил с поздравительной речью на свадьбе матери и рассмешил гостей. Ребенок рассказал интимную подробность из жизни пары.
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Безумный мир , Видео
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