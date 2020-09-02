Как Нобелевскую премию получил «потрошитель мозгов»

Многие жалуются, что медицина сейчас находится не на лучшем уровне. Но если вернуться в недалекое прошлое, то разница бросится в глаза. Например, раньше множество психологических проблем решали с помощью лоботомии — операции по удалению некоторых частей мозга. «Рамблер» выяснил, как врач, который ввел в практику лоботомию, получил Нобелевскую премию.

Все началось с несчастного случая, который произошел с Финеасом Гейджом в 1848 году. Мужчина был спокойным и богобоязненным человеком, работал железнодорожным рабочим. В роковой день стальной стержень пронзил его голову от щеки до лба и задел мозговое вещество.

Врачи назвали случай феноменальным, но не из-за травмы, а из-за ее влияния на Гейджа. Мужчина стал агрессивным, богохульным и вел себя пошло. В тот момент врачи поняли, что физическое воздействие на мозг способно изменить поведение человека.

Спустя 40 лет доктор Готлиб Буркхардт из Швейцарии удалил части коры головного мозга у шестерых тяжело больных пациентов психиатрической больницы, хотел облегчить их страдания. По итогу, один больной умер, второй совершил суицид, на двоих операция никак не подействовала, а вот оставшиеся два действительно стали спокойнее. Современники Буркхардта говорят, что психиатр остался доволен таким результатом.

Позже идеей начали пользоваться врачи по всему миру и проводить эксперименты на животных. Больше всего идеей иссечения мозга вдохновился португальский нейропсихиатр Эгаш Мониц. Врач начал проводить лейкотомию (предшественницу лоботомии) с помощью специальной петли: через отверстие в черепе рассекали белое вещество. Большая часть больных становились спокойными и управляемыми, результат можно было назвать прорывом.

В 1949 году 74-летний португалец получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях». Эта премия до сих пор считается одной из самых постыдных в научной истории.

Последствия рокового открытия стали известны гораздо позже. Врачи слишком мало времени уделяли наблюдению за пациентами, ведь помимо покладистости, многие из них приобретали ужасающую эпилепсию или инвалидность.

Многие становились несдержанными в пище и зарабатывали тяжелые степени ожирения. Раздражительность, грубость и неразборчивость в половых связях становились чуть ли не визитной карточкой «вылечившегося» пациента. Около трех процентов пациентов погибали в ходе операции.

Очень часто операцию делали не по назначению. В тот момент врачи не подозревали как вылечить некоторые болезни, которые сейчас лечатся с помощью таблеток, и отправляли своих пациентов на операцию. Также огромную долю пациентов составляли женщины, которых мужья отправляли в психиатрические учреждения, чтобы усмирить их.