Россиян защитят от шуток про третье сентября 

Пользователей соцсети «ВКонтакте» решили защитить от шуток про третье сентября, связанных с мемами из-за одноименной песни Михаила Шуфутинского . Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Российской социальной сети.

В ленте новостей все записи со строчками из песни Шуфутинского будут отмечены специальным предупреждением. Представители соцсети объяснили, что таким образом «ВКонтакте» превратится в территорию, свободную от подобных мемов и «позаботится о людях, которые устали от повторяющегося из года в год юмора».

Команда соцсети также запустила в разделе «Клипы» хештег #не3сентября и призвала добавлять его к постам, не связанным с песней-мемом. Благодаря этому пользователи легко найдут клипы и тексты без упоминания костров рябин и перевернутого календаря.

Ранее Шуфутинский сообщил, что споет песню «Третье сентября» вместе с россиянами в прямом эфире. Также исполнитель выложил в Instagram видеоклип с припевом песни и подписал: «С третьим сентября». Он планирует перевернуть календарь в 18:00 по московскому времени.

Песня, написанная Игорем Николаевым и исполненная Михаилом Шуфутинским, стала символом народного единения. Ежегодно в ночь на 3 сентября в сети стартует всероссийский марафон, посвященный «перевернутому календарю», «кострам рябин», «желтому листу», «обещаниям», одиночеству и всему остальному, о чем поется в композиции.

72-летний Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Помимо «Третьего сентября», он выпустил такие композиции, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».