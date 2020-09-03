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В песне «Малинки» обнаружили дьявольские символы 

Lenta.ru 3 часа назад
В песне «Малинки» обнаружили дьявольские символы
Фото: Легенды Девяностых / YouTube
В песне «Малинки» Жанны Фриске и группы «Дискотека Авария» обнаружили дьявольские символы. О скрытом смысле композиции в своем Twitter-аккаунте рассказал пользователь c ником TriggerCap, проживающий в Зеленограде.
Юзер отметил, что «малиновый» переводится на английский язык как crimson. «Crimson King — "король в багряном" — так иносказательно именовали Сатану, Вельзевула, в средневековых мистических и религиозных текстах», — написал он.
По словам пользователя, Малинки — это угодья Сатаны, где на праздник собираются «малиновые и разные» гости. Как считает TriggerCap, раза «по эту сторону забора» означает потусторонний мир.

«Это мир живых и мир мертвых. Все собираются в Малинки на праздник, праздник перехода. Малиновые люди — подручные короля, его свита», — заявил юзер.

Фразу «осталась бы навечно», которую в песне произносит Фриске, он сравнил с желанием попасть в ад.
Первая публикация TriggerCap собрала 12 тысяч лайков и более сотни комментариев. Многие подписчики не поняли шутку и начали объяснять автору, что рядом с Иваново действительно есть село Малинки. Другие же поблагодарили его за ироничный разбор песни.
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Комментарии
Безумный мир , Жанна Фриске
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