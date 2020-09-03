Полицейские нашли гоблинов в чемодане бизнесмена

В Зимбабве полицейские обнаружили чемодан, в котором, по утверждению очевидца, прятались гоблины. Об этом сообщает сайт Bulawayo24.

Инцидент произошел в конце августа в населенном пункте Дете. Местные жители подозревали, что предприниматель Сандерсон Блум Шамуяше (Sanderson Bloom Shamuyashe) отравил их собак, и попросили полицейских обыскать его ферму. Именно тогда и был найден чемодан бизнесмена.

«Они были потрясены, когда увидели внутри странных существ, решили, что это гоблины, и побежали оттуда, что было сил», — рассказывает очевидец.

В прошлом Шамуяше обвиняли в том, что он раскопал могилу, где была погребена младшая сестра его жены. Когда его заметили, он якобы спасся бегством, забыв на месте происшествия свои ботинки. После этого случая от него ушла жена, а его самого хотели выгнать из деревни, однако он отказался уходить.

Шамуяше заявил, что у него нет гоблинов, он не раскапывал могилу и не травил собак. Предприниматель посоветовал вызвать в деревню охотников на ведьм и с их помощью найти настоящего виновника. По его словам, если они подтвердят, что он ни при чем, его обвинителям не поздоровится.

В 2018 году сообщалось, что в Нигерии погиб колдун, решивший испытать амулет, который отводит пули. Амулет не сработал, и знахарь погиб от огнестрельного ранения.