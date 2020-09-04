Девушка заработала 300 тысяч, продавая грязные носки

Австралийка нашла необычный способ для предпринимательской деятельности. Дело в том, что девушка никогда не любила стирать носки, а в один прекрасный момент осознала, как получить из этого выгоду. Она начала продавать носки своим фанатам-фетишистам.

Эбани Бриджес — 33-летняя учительница математики и профессиональная боксёрша. В какой-то момент начала получать множество просьб от подписчиков продать свои носки после тренировки. Сначала девушка просто смеялась над странными сообщениями, а потом задумалась.

Первые продажи пары носков принесли ей 500 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч рублей). В этот момент Эбани осознала, что нашла золотую жилу. Следующую пару он продала уже за 900 долларов (около 68 тысяч рублей). Всего за месяц заработка таким нестандартным образом Эбани может зарабатывает приблизительно четыре тысячи долларов (300,5 тысячи рублей).

Чуть позже Эбани добавила в ассортимент фотографии своих ног (стартовая цена 100 долларов). Фетишистов оказалось так много, что теперь она рассылает свои вещи на 25 стран.