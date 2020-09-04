Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моделей-близняшек обругали за искусственные тела 

Анастасия Иванова 52 минуты назад
Моделей-близняшек обругали за искусственные тела
Фото: @clermonttwins
В Instragram-аккаунте бренда Pretty Little Thing появилось фото моделей-близняшек Шаннейд и Шеннон Клермонт. Симпатичные девушки позировали в одинаковых нарядах, но на них обрушился общественный гнев.
На моделях были надеты идентичные боди серого цвета с высоко натянутыми трусами и сапоги на каблуках из светоотражающего материала. Одежда отлично демонстрировала тела американских моделей, которые совсем не понравились людям.
@prettylittlething
Клиенты Fashion Nova обругали манекенщиц в комментариях, обвиняя их в злоупотреблении пластическими операциями. Пользователи жаловались, что девушки выглядят неестественно и даже пугающе.
А некоторые и вовсе задумались, как такие нереалистичные тела формируют стандарты красоты, которые доступны только путем хирургического вмешательства.

«Это очень дико», «Боже мой, что с ними произошло?», «Чертова пластика…», «Естественные лица мне нравятся куда больше», «Я бы очень хотела, чтобы вы показывали тут реалистичных женщин. Особенно для юных подписчиц», — писали они.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как девушка сделала неудачную ринопластику.
Видео дня. Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как достать занозу при помощи скотча
Как достать занозу при помощи скотча
Почему россияне обречены на нищету
Почему россияне обречены на нищету 4
Почему тюремная роба полосатая
Почему тюремная роба полосатая
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
Почему тюремная роба полосатая
04:40
Почему тюремная роба полосатая
Истории Вещи
Кем была жена Ивана Поддубного
04:34
Кем была жена Ивана Поддубного
Люди Истории
Жителей Бутова насмешили козлы на внедорожнике
00:41
Жителей Бутова насмешили козлы на внедорожнике
Безумный мир
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
03:11
Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
Люди
Как советские войска победили японских самураев
24:01
Как советские войска победили японских самураев
Истории
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
08:29
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
Люди
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
01:07
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение