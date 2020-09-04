Моделей-близняшек обругали за искусственные тела 

В Instragram-аккаунте бренда Pretty Little Thing появилось фото моделей-близняшек Шаннейд и Шеннон Клермонт. Симпатичные девушки позировали в одинаковых нарядах, но на них обрушился общественный гнев.

На моделях были надеты идентичные боди серого цвета с высоко натянутыми трусами и сапоги на каблуках из светоотражающего материала. Одежда отлично демонстрировала тела американских моделей, которые совсем не понравились людям.

@prettylittlething

Клиенты Fashion Nova обругали манекенщиц в комментариях, обвиняя их в злоупотреблении пластическими операциями. Пользователи жаловались, что девушки выглядят неестественно и даже пугающе.

А некоторые и вовсе задумались, как такие нереалистичные тела формируют стандарты красоты, которые доступны только путем хирургического вмешательства.