Моделей-близняшек обругали за искусственные тела 

В Instragram-аккаунте бренда Pretty Little Thing появилось фото моделей-близняшек Шаннейд и Шеннон Клермонт. Симпатичные девушки позировали в одинаковых нарядах, но на них обрушился общественный гнев.
На моделях были надеты идентичные боди серого цвета с высоко натянутыми трусами и сапоги на каблуках из светоотражающего материала. Одежда отлично демонстрировала тела американских моделей, которые совсем не понравились людям.
@prettylittlething
Клиенты Fashion Nova обругали манекенщиц в комментариях, обвиняя их в злоупотреблении пластическими операциями. Пользователи жаловались, что девушки выглядят неестественно и даже пугающе.
А некоторые и вовсе задумались, как такие нереалистичные тела формируют стандарты красоты, которые доступны только путем хирургического вмешательства.
«Это очень дико», «Боже мой, что с ними произошло?», «Чертова пластика…», «Естественные лица мне нравятся куда больше», «Я бы очень хотела, чтобы вы показывали тут реалистичных женщин. Особенно для юных подписчиц», — писали они.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как девушка сделала неудачную ринопластику.