Почему время с возрастом идет быстрее 

Наверное, каждый из нас замечал, что в детстве лето тянулось целую вечность, а сейчас год может пролететь по щелчку пальцев. "Рамблер" решил выяснить, почему с возрастом создается ощущение, что время замедляет ход.

Нехватка впечатлений

В детстве каждый день приносит нам множество новых знаний и впечатлений, а с возрастом привычные действия становятся все более машинальными. Выход на улицу у взрослого у вряд ли вызовет столько эмоций, сколько у маленького ребенка.

Нейробиолог Дэвид Иглман утверждает, что на рассматривание новых объектов человек тратит куда больше времени, чем на просмотр старых. Поэтому время, проведенное в новых местах или занятое новыми занятиями, длится дольше.

Из этого можно сделать вывод, что чем больше новой информации вы обрабатываете, тем медленнее для вас течет время.

Теория кусков

Другой ученый, американский когнитивист Дуглас Хофштадтер вывел теорию, которая объясняет устройство нашего мозга и восприятие им времени. Суть заключается в том, что мозг взрослого человека старается все стигматизировать, например, поход за продуктами, мытье посуды и приготовление ужина будут отнесены в категорию "быт".

В детстве мы воспринимаем мир очень красочно из-за недостатка опыта, поэтому поход в магазин будет представлять целое приключение: встреча друга, опоздание домой, потеря сдачи или стресс перед покупкой. Эти события не входят в одну категорию, от чего восприятие времени меняется.

Время жизни

О том, что восприятие времени как-то связано с продолжительностью жизни, первым догадался Максимилиан Кинер из Австрии. Он разработал шкалу, по которой видно, что чем старше мы становимся, тем быстрее по ощущениям проходит год.

Максимилиан объясняет это тем, что в возрасте 5 лет год составляет 1/5 вашей жизни, а в возрасте 50 — только 1/50. Именно поэтому воспоминания о времени, проведенном в школе, кажутся нам более продолжительными, чем воспоминания о каникулах.

Ученые также предполагают, что в преклонном возрасте скорость времени увеличивается в 10 раз, поэтому человек уже не может выполнить весь список дел за один день и растягивает их на недели.

Прогресс

Безусловно, важным фактором, который влияет на скоротечность времени, можно считать развитие технологий. Каждый месяц в нашей жизни появляется если не новый гаджет, то новая функция в социальных сетях, дизайн приложения или прошивка телефона. Страх опоздать и оказаться вне прогресса влияет на наше восприятие времени.

Правда, вместе с желанием меняться и узнавать новое, прогресс заставляет нас тревожиться и исключает получение удовольствия от процесса.

Достаточно вспомнить время, когда для людей было вполне нормально написать письмо от руки и получить ответ через неделю. А сейчас получасовая задержка уже выводит нас из себя.