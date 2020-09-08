Новый тренд в TikTok оказался опасным 

В TikTok появился новый опасный тренд: его участники делают свои зубы ровнее с помощью пилки для ногтей. О том, чем эта процедура может навредить, доктор Бенджамин Винтерс (Benjamin Winters) рассказал изданию BuzzFeed.

Блогеры, опробовавшие на себе этот способ, утверждают, что их зубы действительно стали ровнее, а им самим удалось сэкономить на стоматологии. При этом Винтерс предупреждает, что подобные манипуляции с зубами могут иметь негативные последствия.

«Я врач и я знаю, сколько эмали можно удалить без вреда для здоровья. Спиливать свои зубы — это действие, последствия которого вы никогда не сможете исправить», — сказал Винтерс.

Он добавил, что участие в этом флешмобе может оказаться очень вредным для здоровья.

По словам врача, если удалить слишком много эмали, можно повредить нерв, что вызовет сильную боль. Кроме того, спиленные в домашних условиях зубы могут стать намного чувствительнее. Винтерс призвал недовольных своими зубами людей обращаться к профессионалам, а не экспериментировать со своим здоровьем дома.

В августе сообщалось, что в TikTok появился челлендж, по правилам которого участники должны удалить родинки подручными способами. Специалисты назвали этот челлендж опасным и напомнили, что попытки свести родинки в домашних условиях могут привести к попаданию в организм инфекции, кровотечению и другим проблемам со здоровьем. Они также призвали пользователей не повторять за блогерами.