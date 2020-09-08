Новый тренд в Сети признали опасным 

В социальной сети TikTok появился новый опасный тренд: пользователи делают зубы ровнее при помощи пилки для ногтей. Как может навредить такая процедура, в беседе с BuzzFeed рассказал врач Бенджамин Винтерс.

Блогеры, опробовавшие на себя данный способ, утверждают, что их зубы действительно стали ровнее, и вдобавок к этому им удалось сэкономить на услугах стоматолога. Однако, по словам Винтерса, подобные процедуры на дому могут иметь ряд негативных последствий:

«Я врач и я знаю, сколько эмали можно удалить без вреда для здоровья. Спиливать свои зубы — это действие, последствия которого вы никогда не сможете исправить».

Медик добавил, что участие в данном флешмобе может оказаться очень вредным для здоровья.

Доктор подчеркнул: если удалить чрезмерное количество эмали, можно повредить нерв, что приведет к сильной боли. Кроме того, спиленные в домашних условиях зубы могут стать гораздо чувствительней. Винтерс призвал людей, недовольных своими зубами, обращаться к профессионалам, а не экспериментировать самостоятельно.