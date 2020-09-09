Зачем россияне массово скупают пластиковую посуду 

До введения режима самоизоляции потребительская корзина россиян наполнилась гречкой и туалетной бумагой, что породило множество шуток. Только после снятия карантинных мер странные покупки не прекратились. Люди массово скупают пластиковую посуду. "Рамблер" выяснил, зачем они это делают.

На платформе Яндекс. Дзен женщина подтвердила появившиеся в Сети обсуждения об увеличившемся спросе на одноразовую посуду.

"В супермаркете заметила, что многие скупают одноразовую посуду. У каждого второго в корзинке или тележке то упаковка стаканчиков разовых, то тарелок, то приборов, а у многих все и сразу".

Женщина решила провести расследование и обошла несколько крупных магазинов, ведь сезон пикников уже давно закончен. Для чего же люди покупают посуду? Автор поста решила выяснить у сотрудника магазина.

"Работник сказал, что пользоваться одноразовой посудой в период пандемии более гигиенично, поэтому многие владельцы компаний разбирают ее оптом. А люди закупают для дач, опасаясь второго карантина".

В комментариях многие пользователи выразили свое недовольство подобным решением.

"И так уже всю планету пластиком засрали, давайте продолжим, помыть обычную посуду лень же".

"В пандемию всё будет закрыто, и кафе, и столовые, да и многие компании. Так что нет смысла набирать эту пластиковую посуду".

Другие пользователи объяснили, что не только пандемия может стать причиной для приобретения одноразовой посуды.

"Живу в Крыму, у нас в городе из-за засухи какое-то время воду дают по графику, поэтому одноразовая посуда иногда может выручить".

Некоторые также отметили, что закупаются пластиковой посудой на время отключения горячей воды, чтобы не заморачиваться с помывкой.

Переболевшие коронавирусом уточняют, что в больницах, где лежат пациенты с COVID-19, используют только одноразовую посуду.

"В ковидных больницах только одноразовая посуда везде".

В качестве альтернативы заботящиеся об экологии подписчики предложили покупать деревянную посуду, хотя цена ее немного выше.

Остальные просто не поняли, с чего вообще взялся ажиотаж и как одноразовая посуда поможет остановить вирус или облегчить жизнь на карантине.