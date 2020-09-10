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В Индии затопленные ливнями улицы превратились в «маршрутки» 

Диана Товсепова 5 часов назад
2020 год оказался слишком богат на бедствия и катастрофы. Так, начавшись с горящей Австралии он продолжился пандемией, изменившей весь мир. Сейчас разрушительные пожары "накрыли" Калифорнию, а Индию, наоборот, затопило.
Так, в индийском штате Одиша затяжные мусонные ливни привели к наводнению, затронувшему территорию, на которой проживает около 1,4 млн человек в 3 256 селах.
Как выяснил "Рамблер", паводком уже повреждено более 10 тысяч домов в 20 из 30 округов штата. Почти два десятка человек уже погибли. Ситуация стала еще тяжелее, потому как местное водохранилище переполнилось, а из-за этого пришлось открыть шлюзы на плотине Хиракуд и сбросить воду. Так затопился еще ряд населенных пунктов.
Стихия застала врасплох сотни тысяч людей, а власти уже организуют лагеря временного размещения беженцев от стихии.
Однако индусы, привыкшие к муссонам, ливням и другим трудностям, умудряются в такой ситуации придумывать себе развлечения. Так, в Сеть попало видео, на котором видно, что жители решили превратить затопленные улицы города в маршрутку.
Кадр из видео
Они просто запрыгивают в реку со своих балконов и быстрое течение несет их словно общественный транспорт. В Сети это назвали индийской маршруткой.
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