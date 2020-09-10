2020 год оказался слишком богат на бедствия и катастрофы. Так, начавшись с горящей Австралии он продолжился пандемией, изменившей весь мир. Сейчас разрушительные пожары "накрыли" Калифорнию, а Индию, наоборот, затопило.

Так, в индийском штате Одиша затяжные мусонные ливни привели к наводнению, затронувшему территорию, на которой проживает около 1,4 млн человек в 3 256 селах.

Как выяснил "Рамблер", паводком уже повреждено более 10 тысяч домов в 20 из 30 округов штата. Почти два десятка человек уже погибли. Ситуация стала еще тяжелее, потому как местное водохранилище переполнилось, а из-за этого пришлось открыть шлюзы на плотине Хиракуд и сбросить воду. Так затопился еще ряд населенных пунктов.

Стихия застала врасплох сотни тысяч людей, а власти уже организуют лагеря временного размещения беженцев от стихии.

Однако индусы, привыкшие к муссонам, ливням и другим трудностям, умудряются в такой ситуации придумывать себе развлечения. Так, в Сеть попало видео, на котором видно, что жители решили превратить затопленные улицы города в маршрутку.

Кадр из видео

Они просто запрыгивают в реку со своих балконов и быстрое течение несет их словно общественный транспорт. В Сети это назвали индийской маршруткой.