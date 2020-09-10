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«Вечная» российская лужа обзавелась страницей в Instagram 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Вечная» российская лужа обзавелась Instagram
Фото: @ya_luzha_u_doma
Жители Южно-Сахалинска 25 лет не могли заставить коммунальную службу починить асфальт у дома, поэтому долгие годы в яме постоянно скапливалась вода. Сначала ее начали называть «вечной лужей», а затем и вовсе завели Instagram-страницу.
Новое поколение «живущих на луже» решило привлечь внимание к проблеме креативным способом. В описании станицы встречает веселое приветствие:

«Всем привет! Я лужа возле дома 10 по улице Тихоокеанская в г. Южно-Сахалинск. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по взрослому осваивать Инстаграм».

По словам жителей, реконструкция двора внесена в план на 2017 год. Во всяком случае так заявило местное управление. Однако никаких работ проведено не было. Затем реконструкцию перенесли на 2024-й.
На аккаунт уже подписались более 782 человек. Пока там шесть публикаций.

«Говорят, что грязь и шок-контент помогают привлечь большую аудиторию — так грязь у меня есть. Оставайтесь со мной и приглашайте присоединиться своих знакомых», — рассказывает новый персонаж.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасна вода из пластиковых бутылок.
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Безумный мир
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