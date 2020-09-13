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Женщина вышла замуж за дерево и уже год счастлива в браке 

WMJ.ru 2 часа назад
Женщина вышла замуж за дерево и уже год счастлива
Фото: WMJ.ru
«Пара» отпраздновала ситцевую свадьбу без особого размаха в компании нескольких друзей.
Британка, связавшая себя узами брака с деревом, почувствовав «естественного влечение», отмечает первую годовщину замужества. Год назад 38-летняя Кейт Каннингем вышла замуж за бузинное дерево, после чего сменила свою фамилию на «Бузина».
Сегодня она счастлива в браке и заявляет, что любит сильнее, чем когда-либо, и что у супругов нет размолвок и планов на развод.
38-летняя женщина рассказала изданию The Sun, что решение выйти замуж за дерево стало одно из лучших в ее жизни. По словам женщины она регулярно навещает любимого супруга, иногда до пяти раз в неделю.
Также Кейт призналась, что ее 15-летний сын «немного» смущен отчимом-бузиной, однако у самой женщины никогда не возникало сомнений насчет своего поступка. Как вспоминает Каннингем, при встрече с деревом она сразу поняла, что это «тот самый». За год барка англичанка ни разу не пожалела о своем поступке. По ее словам «Деревья всегда будут на первом месте. Они действительно сохраняют нам жизнь».
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Безумный мир
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