Курьер привез москвичке ведро с мочой вместе с заказом

Жительница Москвы вместе с продуктами из «Яндекс. Лавки» получила ведро с мочой. Об этом она написала в своем Twitter, прикрепив к посту соответствующие фотографии.

По словам россиянки, она сделала заказ ночью и вскоре к ней приехал курьер в маске, который передал ей пакет. В нем в том числе находилось ведро из-под майонеза. Открыв его, девушка поняла, что внутри находится жидкость с запахом человеческой мочи. «Майонезная баночка, наполненная мочой чуть менее, чем наполовину», — написала москвичка.

По ее словам, ей дважды позвонили из «Яндрекс. Лавки», в том числе генеральный директор сервиса Илья Красильщик , и принесли свои извинения.