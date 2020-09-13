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Курьер «Яндекс. Лавки» привез москвичке ведро с мочой вместе с заказом 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Курьер привез москвичке ведро с мочой вместе с заказом
Фото: Lenta.ru
Жительница Москвы вместе с продуктами из «Яндекс. Лавки» получила ведро с мочой. Об этом она написала в своем Twitter, прикрепив к посту соответствующие фотографии.
По словам россиянки, она сделала заказ ночью и вскоре к ней приехал курьер в маске, который передал ей пакет. В нем в том числе находилось ведро из-под майонеза. Открыв его, девушка поняла, что внутри находится жидкость с запахом человеческой мочи. «Майонезная баночка, наполненная мочой чуть менее, чем наполовину», — написала москвичка.
По ее словам, ей дважды позвонили из «Яндрекс. Лавки», в том числе генеральный директор сервиса Илья Красильщик, и принесли свои извинения.
В самой компании журналистам «360» сказали, что курьера отстранили от работы, ему заблокировали возможность выполнять заказы. При этом все это время он не выходит на связь. «Мы оперативно провели внутреннее расследование. На записях с камер видеонаблюдения со склада видно, что при сборке заказа и в момент передачи его водителю инородного предмета в пакете не было», — сказала директор пиар-службы «Яндекс. Лавки» Елена Новикова.
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Комментарии 2
Безумный мир , Елена Новикова , Илья Красильщик
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