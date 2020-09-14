Мужчина утверждает, что побывал в прошлом

В последнее время появляется все больше людей, которые утверждают о посещении прошлого или будущего, но подобные заявления воспринимаются с иронией, т.к. технологий по перемещению во времени на данный момент не существует, по крайней мере, если верить официальным версиям.

Между тем, истории о путешественниках во времени известны с давних пор. С появлением фотографий люди пристально изучают старые снимки, чтобы найти на них уникальных людей и предметы, словно из современного мира. Некоторые видят на снимках из прошлого мобильные телефоны и ноутбуки, современную одежду и другие предметы, которые не относятся к той эпохи. Но может это просто игра воображения?

Эндрю Басиаго живет в американском городе Сиэтл. На протяжении 16 лет он пытается доказать, что был участником секретной американской программы по путешествия во времени. Басиаго утверждает, что программа называлась «Проект Пегас», а участие в ней он принимал в возрасте от 7 до 12 лет.

Мужчина работает юристом, но даже с учетом его должности, мало кто верит его словам. Эндрю же настаивает, что в секретной программе по путешествиям во времени принимали участие не только взрослые, но и дети. С учетом воздействия напряжения между разными эпохами на людей разных возрастов, американские ученые планировали более тщательно готовить путешественников во времени.

Басиаго сумел собрать довольно много сторонников, которые верят в сокрытии правды о путешествиях во времени и телепортации американским правительством, среди них есть и знаменитый конспиролог Альфред Вебре. Он уверен, что у США существуют различные тайные программы, которые действуют более 40 лет, но о них мало кто знает.

В качестве подтверждения своих слов, юрист показал старую фотографию, на которой он якобы присутствует в прошлом. Также Басиаго уверяет, что во время одного из путешествий он столкнулся с самим собой. В прошлых заявления он описывал устройство машины по путешествию во времени, но никаких доказательств своих слов не привел. Так может его история является обычной фантастической историей, которая не имеет никакого отношения к реальности?