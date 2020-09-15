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«Любительская» колбаса оказалась опасна для здоровья 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Эксперты выяснили, какую колбасу лучше вообще не есть
Фото: depositphotos
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование «Любительской» колбасы. Выяснилось, что некоторые из проверенных продуктов оказались опасны для здоровья. Копии протоколов испытаний находятся у редакции «Ленты.ру».
В тестировании приняла участие продукция под брендами «Велком», «Клинский», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Рублевский» и «Чернышихинские колбасы». В «Любительской» колбасе должно быть не менее 60 процентов мяса, однако в образце марки «Мясной дом Бородина» его объем не превышал 50 процентов. В продукции этого бренда обнаружили частицы свиной шкурки, мясо птицы, камедь и каррагинан, не указанные в составе. Обычно добавки помогают добрать веса, но полезного ничего для человека не представляют.
По ГОСТу, в «Любительской» колбасе должно быть 12 процентов белка, но марки «Велком», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Рублевский» не смогли дотянуть до нормы.
Кроме того, некоторые образцы оказались опасными для здоровья: образец марки «Клинский» не соответствует требованиям безопасности по уровню обсемененности мезофильной микрофлорой, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в колбасе «Мясницкий ряд», а золотистый стафилококк — в «Чернышихинских колбасах».
В итоге, эксперты посчитали все перечисленные колбасы недопустимыми к употреблению.
Ранее "Рамблер" сообщал из чего на самом деле делают колбасу, по словам сотрудника завода.
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Безумный мир , Lenta.ru
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