Эксперты выяснили, какую колбасу лучше вообще не есть

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование «Любительской» колбасы. Выяснилось, что некоторые из проверенных продуктов оказались опасны для здоровья. Копии протоколов испытаний находятся у редакции «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция под брендами «Велком», «Клинский», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Рублевский» и «Чернышихинские колбасы». В «Любительской» колбасе должно быть не менее 60 процентов мяса, однако в образце марки «Мясной дом Бородина» его объем не превышал 50 процентов. В продукции этого бренда обнаружили частицы свиной шкурки, мясо птицы, камедь и каррагинан, не указанные в составе. Обычно добавки помогают добрать веса, но полезного ничего для человека не представляют.

По ГОСТу, в «Любительской» колбасе должно быть 12 процентов белка, но марки «Велком», «Мясной дом Бородина», «Мясницкий ряд», «Рублевский» не смогли дотянуть до нормы.

Кроме того, некоторые образцы оказались опасными для здоровья: образец марки «Клинский» не соответствует требованиям безопасности по уровню обсемененности мезофильной микрофлорой, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в колбасе «Мясницкий ряд», а золотистый стафилококк — в «Чернышихинских колбасах».

В итоге, эксперты посчитали все перечисленные колбасы недопустимыми к употреблению.