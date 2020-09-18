Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студента не пустили на пару, но он нашел другой вход 

Анастасия Иванова 38 минут назад
Студента МГТУ имени Баумана из-за опоздания не пустили на пару. Преподавательница закрыла дверь, но молодой человек нашел другой способ попасть в аудиторию и удивил всех своей находчивостью. Видео опубликовали в Twitter.
Опоздавший студент залез в вентиляционное отверстие. Через некоторое время после начала пары в аудитории показались провалившиеся ноги молодого человека, а затем и все тело.
Соцсети
Пользователи Сети поразились находчивости студента и его желанию учиться.

"Когда препод сказал, что автомат только у тех, кто ходил на все его пары", "Вот это я понимаю тяга к знаниям", "Голод — ничто, тяга к знаниям — все", "Здравствуйте, у меня долги по вашему предмету, как закрыть могу?" — написали в комментариях к видео.

Ранее "Рамблер" сообщал, что женщина отпугнула напавшего на нее медведя рыками.
Безумный мир , Видео , МГТУ им. Баумана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самое массовое убийство людей крокодилами
Самое массовое убийство людей крокодилами
Как живут китайские проститутки
Как живут китайские проститутки
Эксперты выяснили, какую колбасу лучше вообще не есть
Эксперты выяснили, какую колбасу лучше вообще не есть
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Куда улетел олимпийский мишка
04:09
Куда улетел олимпийский мишка
Истории
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
00:13
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
Люди
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
00:17
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
Безумный мир
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
03:51
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
Вещи Истории
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
00:40
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
Безумный мир
Кем был Шекспир на самом деле
04:06
Кем был Шекспир на самом деле
Люди
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
11:54
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение