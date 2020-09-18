Студента не пустили на пару, но он нашел другой вход 

Студента МГТУ имени Баумана из-за опоздания не пустили на пару. Преподавательница закрыла дверь, но молодой человек нашел другой способ попасть в аудиторию и удивил всех своей находчивостью. Видео опубликовали в Twitter.
Опоздавший студент залез в вентиляционное отверстие. Через некоторое время после начала пары в аудитории показались провалившиеся ноги молодого человека, а затем и все тело.
Соцсети
Пользователи Сети поразились находчивости студента и его желанию учиться.
"Когда препод сказал, что автомат только у тех, кто ходил на все его пары", "Вот это я понимаю тяга к знаниям", "Голод — ничто, тяга к знаниям — все", "Здравствуйте, у меня долги по вашему предмету, как закрыть могу?" — написали в комментариях к видео.
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