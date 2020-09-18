Студента не пустили на пару, но он нашел другой вход 

"Когда препод сказал, что автомат только у тех, кто ходил на все его пары", "Вот это я понимаю тяга к знаниям", "Голод — ничто, тяга к знаниям — все", "Здравствуйте, у меня долги по вашему предмету, как закрыть могу?" — написали в комментариях к видео.