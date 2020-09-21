Зачем коровам сзади рисуют глаза 

В одной из стран Южной Африки — Бостване — можно встретить необычных коров: сзади, у хвоста, у животных нарисованы большие глаза. Это придумал биолог из Австралии Нил Джордан . "Рамблер" выяснил, зачем.

Эксперт интересовался проблемой поедания хищными животными рогатого скота. В Ботсване есть много небольших ферм, где коровы пасутся без особого присмотра людей за шаткими заборами или вообще без них. Часто на них нападают гепарды, львы, леопарды и гиены, а иногда — дикие африканские буйволы. Из-за этого бывает, что фермеры расправляются с животными, уменьшая таким образом их популяцию.

Биолог провел масштабное исследование на тему того, как уберечь домашний скот от хищников, а их, в свою очередь, от убийства людьми. Вместе с другими специалистами Нил Джордан решил проверить одну теорию, касающуюся поведения львов и леопардов: животные сидят в засаде перед тем, как напасть на жертву сзади, когда она замечает хищников, иногда они отступают.

Ben Yexley/UNSW

В эксперименте задействовали 2061 корову. Из них 683-м по обе стороны хвоста нарисовали открытые глаза, которые должны отпугивать хищников. Еще у 543-х коров появились сзади кресты. Остальных оставили без рисунков.

Оказалось, что ни одна корова с "глазами" не пострадала, а, вот, животным без специальных отметок или с крестами досталось: 19 из них съели львы. Таким образом, по мнению ученых, фермеры могут спаси свой скот от нападений.