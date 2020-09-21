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Простой трюк с пачкой чипсов прославил блогера 

Lenta.ru 3 часа назад
В сети набирает популярность ролик, автор которого показал необычный способ закрыть пачку чипсов. Видео опубликовано на канале пользователя TikTok Паулио 19 сентября. Вскоре блогер прославился, ведь на него обратили внимание крупные СМИ, включая The Daily Mail.
Житель австралийского Мельбурна записал простой трюк, который состоит из трех шагов. Для начала нужно завернуть края пачки примерно таким же образом, как при складывании бумажного самолетика. Следующий этап — завернуть получившийся треугольник в другую сторону. После этого необходимо вывернуть края первоначального треугольника. Если в точности выполнить все действия, пачка окажется почти герметично закрыта.
В комментариях похвалили Паулио за простой способ спасти открытые чипсы от негативного влияния кислорода.
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