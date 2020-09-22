«Стояли и молились»: россияне заметили предзнаменование

2020 год, кажется, не собирается останавливаться. В ночь на 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение силой в 6-8 баллов. Местные жители в Сети, рассказали, как это было.
"Мы все повыскакивали на улицу, было очень страшно, стены ходили ходуном… Был жуткий гул из под земли, собака моя металась и выла"
"Проснулась оттого, что кровать ходуном ходила, окна в проемах реально трещали, гул стоял, будто во дворе трактор работает (((заскочила в ванную, прислонилась к стене от страха, а она реально вся шатается… Стояла и молилась"
"Об******сь все …"
"На 13 этаже очень страшно было, дом прям качало, муж на ногах устоять не мог"
"На моей памяти самое сильное землетрясение. Стены в доме как картонки ходили…".
Однако, как выяснил "Рамблер", россияне не просто испугались из-за сильнейшей "тряски", но и заметили пугающее совпадение.
Так, местные соцсети заполнились сообщениями о том, что страшные толчки случились 22 сентября в 02.20 и 02.20.
"Скоро мы сойдем с ума от этих суеверий…"
"Можно конечно не верить, но это факты. Откуда столько двоек блин…"
"Ну как такое возможно!? я посмотрела сразу на время в телефоне и обалдела…".
*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.