«Стояли и молились»: россияне заметили предзнаменование

2020 год, кажется, не собирается останавливаться. В ночь на 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение силой в 6-8 баллов. Местные жители в Сети, рассказали, как это было.

"Мы все повыскакивали на улицу, было очень страшно, стены ходили ходуном… Был жуткий гул из под земли, собака моя металась и выла"

"Проснулась оттого, что кровать ходуном ходила, окна в проемах реально трещали, гул стоял, будто во дворе трактор работает (((заскочила в ванную, прислонилась к стене от страха, а она реально вся шатается… Стояла и молилась"

"Об******сь все …"

"На 13 этаже очень страшно было, дом прям качало, муж на ногах устоять не мог"

"На моей памяти самое сильное землетрясение. Стены в доме как картонки ходили…".

Однако, как выяснил "Рамблер", россияне не просто испугались из-за сильнейшей "тряски", но и заметили пугающее совпадение.

Так, местные соцсети заполнились сообщениями о том, что страшные толчки случились 22 сентября в 02.20 и 02.20.

"Скоро мы сойдем с ума от этих суеверий…"

"Можно конечно не верить, но это факты. Откуда столько двоек блин…"

"Ну как такое возможно!? я посмотрела сразу на время в телефоне и обалдела…".

*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.