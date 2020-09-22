Рыбак случайно поймал на удочку кита

Житель города Уангарей, Новая Зеландия, во время рыбалки поймал на удочку кита. На видео обратило внимание издание Star News.

Днем в пятницу, 18 сентября, Стивен Кинг (Steven King) рыбачил в одиночку в заливе Бей-оф-Айлендс, когда услышал шум вдалеке. Он подумал, что такой звук характерен для китов, поэтому начал снимать происходящее на видео.

Через несколько секунд новозеландец почувствовал натяжение лески. Оказалось, что кит попался не его удочку. На записи слышно, как он восклицает: «Нет, нет, нет, кит! Ты серьезно? Я поймал кита. О, нет! Черт. Что мне теперь делать! Целый кит на восьмиметровой леске!».

Мужчина не знал, что делать дальше, и собирался перерезать леску, но животное сумело освободиться самостоятельно. Какой именно кит попался на крючок рыбака, неизвестно.