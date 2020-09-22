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Оптическая иллюзия с «кровавым» яблоком ввела в ступор наблюдателей 

Lenta.ru 2 часа назад
Оптическая иллюзия с яблоком озадачила интернет
Фото: Reddit
Пользовательница Reddit под ником KirasStar опубликовала фотографию яблока, которая ввела в ступор зрителей. Из-за оптической иллюзии многие юзеры не заметили, что фрукт на самом деле был надкушен. Пост набрал более 70 тысяч лайков.
«Мякоть этого яблока — того же цвета, что и кожура», — написала автор публикации. Увидев снимок яблока, многие наблюдатели удивились тому, что надкушенный плод остался того же цвета. KirasStar подчеркнула, что получила фрукт от коллеги по работе и что на вкус яблоко ничем не отличается от привычных.
NST92 одним из первых написал, что не сразу понял, где кожура, а где мякоть.

По его словам, на осознание их одинакового цвета ушло около пяти секунд изучения снимка.

Многие в комментариях сравнили плод с тем, которые используют в сказках отрицательные персонажи. Другие шутили, что это «кровавые яблоки».
Coyltonian рассказал, что в старом доме его семьи выращивали подобный сорт. По словам юзера, они хорошо подходили для приготовления блюд, так как сохраняли красный цвет. «Блин, теперь и мне хочется съесть его», — резюмировал комментатор. Пользователь 360_cookie написал, что он испытывает чувство тревоги, глядя на фото необычного яблока.
Ранее пользовательница TikTok записала видео, в котором продемонстрировала собственный, уникальный способ одновременно мыть все фрукты и овощи. В комментариях она прослыла гениальной за такую находку.
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Безумный мир
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