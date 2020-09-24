Названы смываемые россиянами странные предметы

В список часто смываемых попали средства личной гигиены, включая салфетки и ватные диски, мягкие игрушки, продукты, а также одноразовые маски, которыми граждане стали активнее пользоваться из-за пандемии коронавируса. Среди странных предметов коммунальщики также находили щетки для автомобилей, рыболовные удочки и упаковки от пельменей. Более того, неизвестным рабочим удалось после ремонта дороги смыть в унитаз куски асфальта и тротуарную плитку.

В коммунальной компании отметили, что неумение жителей пользоваться канализацией в большинстве случаев относится к многоквартирным, а не к частным домам. На сегодняшний день нарушения, провоцирующие засоры, — актуальная проблема. Вещи, которые пытаются выбросить в унитаз, чаще всего собираются в ком, из-за которого вода застаивается. Только за сентябрь 2020 года петрозаводские коммунальщики ликвидировали 200 засоров. Водоканал попросил жителей внимательно отнестись к тому, что они смывают в унитаз.