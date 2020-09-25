Россияне раскрыли самые позорные провалы на свадьбах

Российские свадьбы всегда славились своим размахом и традициями. При этом практически любое торжество не обходится без казусов. Как выяснил "Рамблер", россияне в Сети не прочь поделиться своими историями о странных, смешных и позорных ситуациях на свадьбах.

"А у подружки на свадьбе дед потерял челюсть в песке всей свадьбой на корячках ползали искали…"

"Нам подарили два пустых конверта… эта просто смех на палке, а ещё смешнее по видео вычислили кто"

"Моего мужа на свадьбе друзей хотела охмурить дама в возрасте (крестная жениха).мой поддал и плясал с ней— в-вежливость🤣 так вот, она подошла ко мне и сказала "твой мужик будет мой, интердевочку смотрела? Так вот это я"

"Одна мадам говорила тост и сказала, что муж мне будет изменять, а в в командировках у него будет вторая жена.

Все гости моментально изменили выражение лица

В конце это дама кинула мужу в ноги бокал. "

"Н свадьбе сестренки ее мама говорила речь, сидя в кресле (отнялись ноги задолго до этого).. пьяные друзья жениха стали возмущаться и орать матом -«кто там тост говорит?!? пусть встанет! Почему сидит? не уважает?!»"

"У меня дядька напился к концу свадьбы. Когда навали расходиться гости, а зал прибирать и собираться, Мама ему сказала: «Леха, охраняй деньги, которые подарили молодым». Ну, Лёха не растерялся. Все, кто оказывался в радиусе метра от «сундука», был беспощадности ОБЛАЕН моим дядькой. В прямом смысле… Гавкал на весь зал…"

"На следующий день после свадьбы нам звонили из кафе и спрашивали, где 10 соусников. Так стыдно мне еще никогда не было"

"Мы были на свадьбе родственника, со стороны его супруги подруга выкинула шуточку в адрес моей свекрови, на счет возраста… свекровь не устроила скандал, нет. Она дождалась когда эта дама (лет 25) выйдет покурить на улицу, и выбила ей хрящ в носу…одним точным ударом…кровища била фонтаном…".

Некоторые гости и оказались ну очень наглыми и решили сделать чужую свадьбу своим праздником:

"У сестры была свадьба. На которую в ресторан, приперлись ее соседи, молодая девушка уже тогда с мужем…Их спалили, в ресторане, т.к их никто не приглашал…а они, так скромно, что вот у нас сегодня тоже свадьба, и мы хотим отметить. Они просто расписались в этот же день…, ресторан делать хотели, но не могли, поэтому пришли к сестре нахаляву… Выяснилось это где-то в середине банкета, но их не выпроводили…;

"Была у нас свадьба, гостей человек 80, звездой стал кум моего мужа. Они со своей женой то с****сь, то мирились, то снова с****сь. Во время нашего торжества они как раз были в стадии «медовый месяц». Подходит ко мне кум и говорит: Уль, можно я возьму какой-нибудь букет у тебя, пожалуйста, у Катюхи день рождения, мы только помирились, хочу приятное сделать.

Ну а что я, я за мир во всем мире, по доброте душевной разрешила. И выбрал кум самый о*****й букет, что мне подарили. Тут уже я о*****, было обидно, но ладно, сама же разрешила. Потом он начал дербанить искусственные цветы на столах, оттуда доставал цветок и тоже своей ненаглядной пер.