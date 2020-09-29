Турист просверлил скалу и назвал ее в свою честь

Тщеславный турист в Крыму переименовал скалу в свою честь, просверлив ее дрелью и повесив на ней табличку. Снимки и подробности произошедшего опубликовала в группе «Судакчане» в Facebook одна из свидетельниц.

Фото: Джемма Владимирова / страница группы «Судакчане» в Facebook Джемма Владимирова / страница группы «Судакчане» в Facebook

Так, по словам очевидицы, неизвестный мужчина по имени Веня решил назвать скалу в Новосветской бухте своим именем, поскольку отдыхает в этом месте много лет и «думает, что это дает ему право переименовать любой объект заповедника в честь себя любимого».

«Минут сорок он сверлил камень, долбил долотом и "украшал" отдых всех тех, кто пришел насладиться общением с природой. После была прикреплена пресловутая табличка, напоминающая те, что делают для кладбища»,

— уточнила она.

Жительницу региона возмутило поведение туриста и она пожаловалась на то, что своим поступком он подает плохой пример детям.

«Я, например, догадываюсь, что это абсолютно несчастный человек, с чувством глубочайшей неудовлетворенности, с воспаленным тщеславием и больным самолюбием, но при чем же здесь природа одного из красивейших мест Крыма?»