Турист просверлил скалу и назвал ее в свою честь 

Турист, мечтавший оставить след в истории, переименовал скалу в свою честь. Он просто просверлил ее дрелью и повесил табличку со своим именем.

По словам очевидицы, неизвестный мужчина по имени Веня решил назвать скалу в Новосветской бухте в Крыму своим именем. Мужчина отдыхает в этом месте много лет, поэтому решил, что уже заслужил право украсить своим именем объект заповедника.

Снимки и подробности произошедшего девушка опубликовала в группе «Судакчане» в Facebook одна из свидетельниц.

«Минут сорок он сверлил камень, долбил долотом и "украшал" отдых всех, кто пришел насладиться общением с природой. После была прикреплена пресловутая табличка, напоминающая те, что делают для кладбища».

Жительницу региона возмутило тщеславие туриста, она также пожаловалась на то, что своим поступком он подает плохой пример.