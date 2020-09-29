Турист просверлил скалу и назвал ее в свою честь 

Турист, мечтавший оставить след в истории, переименовал скалу в свою честь. Он просто просверлил ее дрелью и повесил табличку со своим именем.
По словам очевидицы, неизвестный мужчина по имени Веня решил назвать скалу в Новосветской бухте в Крыму своим именем. Мужчина отдыхает в этом месте много лет, поэтому решил, что уже заслужил право украсить своим именем объект заповедника.
Снимки и подробности произошедшего девушка опубликовала в группе «Судакчане» в Facebook одна из свидетельниц.
«Минут сорок он сверлил камень, долбил долотом и "украшал" отдых всех, кто пришел насладиться общением с природой. После была прикреплена пресловутая табличка, напоминающая те, что делают для кладбища».
Жительницу региона возмутило тщеславие туриста, она также пожаловалась на то, что своим поступком он подает плохой пример.
«Догадываюсь, что это абсолютно несчастный человек, с чувством глубочайшей неудовлетворенности, с воспаленным тщеславием и больным самолюбием, но при чем же здесь природа одного из красивейших мест Крыма?»
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что турист сел в тюрьму из-за отзыва об отеле.