Организация "Свидетели Иеговы" признана в России экстремистской, деятельность ее запрещена. "Рамблер" расскажет, кто вступал в ряды Свитеделей и чем они так опасны.

Свидетели Иеговы называют себя представителями христианской религии, которые толкуют Библию иначе. Несмотря на распространенное мнение, участники организации от звания секты отказываются.

История свидетелей Иеговы берет свое начало с кружка "Исследователей Библии", которое основал американский священник Чарльз Тейз Рассел в 870 году. В Россию учение дошло лишь к 1877 году. На сегодняшний день существует более 8 миллионов последователей этого движения.

Свидетели Иеговы считают, что Бога нет, есть лишь Иегова, который создал Иисуса Христа . Они также верят в конец света и стараются всем донести свое знание путем проповеди.

Иеговисты подчиняются "главному", они против высшего образования и работы, службы в армии, праздников, запрещают аборты и переливание крови, свадьбы, общение с близкими и друзьями, а также употребление алкоголя и сигарет. Если вы хотите наладить с кем-то контакт, необходимо, чтобы этот человек стал частью "группы".

Единственное, чем занимались иеговисты – это молитвами, проповедями и вербовкой. Можно сказать, что в этом и заключалась работа участников группы. Сомневаться, анализировать и рассуждать членам "группы" запрещено. Чаще всего в организацию вступали люди, которые активно искали смысл жизни, были потеряны или склонны к конформистскому поведению.

Говорят, что за проповеди свидетелям не платили, поэтому некоторым все-таки приходилось работать, пожилые участники получали пенсии, но время, потраченное на проповедь, повышало статус внутри группы. Поэтому раньше по выходным в дома приходили люди с предложением поговорить о Боге. Все участники сообщаства жертвовали свои средства на функционирование организации.

Выйти из группы было трудно, потому что все окружение человека состояло из ее членов. Несмотря на то, что никто не удерживал людей насильно, при выходе человек подвергался жесткому бойкоту. Это касалось друзей, близких родственников, детей, внуков, братьев и сестер.