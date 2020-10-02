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Слон нашел телефон туриста и записал устрашающее видео 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон подобрал упавший на землю iPhone туриста и записал жуткое видео.
Сначала слон наступил на телефон, потом отбросил его в сторону. Затем снова подошел к гаджету и пнул. Видео оборвалось на моменте, когда слон махнул хоботом и убежал.
Пользователи начали активно комментировать видео, кто-то представил, каково оказаться под ногами у животного, другие же начали придумывать шутки.

«Думаю, он предпочитает Android», — написали пользователи сети.

В национальном парке Крюгера, который находится на северо-востоке ЮАР, проживает 12 тысяч слонов.
Ранее "Рамблер" сообщал, как собаке дали пожизненный срок.
Безумный мир , Видео
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