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В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон подобрал упавший на землю iPhone туриста и записал жуткое видео.

Сначала слон наступил на телефон, потом отбросил его в сторону. Затем снова подошел к гаджету и пнул. Видео оборвалось на моменте, когда слон махнул хоботом и убежал.

Пользователи начали активно комментировать видео, кто-то представил, каково оказаться под ногами у животного, другие же начали придумывать шутки.

«Думаю, он предпочитает Android», — написали пользователи сети.

В национальном парке Крюгера, который находится на северо-востоке ЮАР, проживает 12 тысяч слонов.