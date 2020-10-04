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Россияне спустили друга в реку за мячом, уронили его и попали на видео 

Lenta.ru 4 часа назад
В Белгороде местные жители спустили друга в реку за мячом и уронили его в воду. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало сообщество «Белгород ВКонтакте».
На кадрах видно, что двое мужчин стоят на набережной и держат за ноги третьего, который пытается дотянуться до находящегося в воде мяча. Постепенно они спускают его ниже, но россиянин не может дотянуться до предмета — его относит в сторону течением. В какой-то момент мужчины отпускают его ноги, он падает в воду и выбрасывает им мяч. На этом запись обрывается.
По данным агентства «Бел.ru», действие происходило на берегу реки Везелка на проспекте Богдана Хмельницкого. Каким образом мужчина выбрался из воды — неизвестно.
В августе двое подростков из Перми спасли собаку, которая упала в реку Кама и не могла выбраться по крутому склону. Один из мальчиков вытащил ее за ошейник, а второй помог подняться ему самому.
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