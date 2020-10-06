Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поймана гигантская акула-людоед весом в полторы тонны 

Lenta.ru 11 часов назад
Поймана гигантская акула-людоед
Фото: Ocearch
Исследователи поймали большую белую акулу весом в полторы тонны вблизи канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает издание The Mirror.
В пятницу, 2 октября, исследователи из некоммерческой организации OCEARCH поймали большую белую акулу длиной около пяти метров. Предположительно, возраст хищницы — более 50 лет.
Ocearch
Председатель организации Крис Фишер (Chris Fischer), который руководил экспедицией, сообщил, что это самое крупное морское существо, которое находила организация. Большая белая акула, также известная как акула-людоед, поможет в исследовании обитателей морских глубин. «Это очень старое создание, настоящая Королева Океана и матриарх», — подчеркнул Фишер.

«У нее есть шрамы и зажившие раны, которые рассказывают о глубокой и богатой истории ее долгой жизни. Когда стоишь рядом с ней, чувствуешь себя очень маленьким и незначительным»,

— рассказал он.
Исследователи опубликовали в Facebook пост, в котором отметили, что назвали акулу Нукуми (Nukumi) в честь легендарного персонажа — мудрой бабушки у американских индейцев Микмаки. Сотрудники организации собрали данные Нукуми для 21 исследовательского проекта, включая данные ультразвукового исследования, образцы крови, мышц, кожи, бактерий с ее зубов и фекалий, чтобы изучить рацион акулы.
Нукуми установили датчики, один из которых будет записывать, как глубоко она опускается, а другой — отслеживать ее перемещения в течение следующих пяти лет.
Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но и встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
Видео дня. На видео попал цыпленок, атаковавший мужчину
Последние новости
В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество Собянин объявил о новых мерах против коронавируса Собянин объявил о новых мерах против коронавируса В ОЗХО подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального В ОЗХО подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального
Комментарии
Безумный мир , Крис Фишер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Бориса Годунова считали английским шпионом
Почему Бориса Годунова считали английским шпионом
Как люди приближают экологическую катастрофу
Как люди приближают экологическую катастрофу
Сбой в матрице
Сбой в матрице
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Крокодилы-исполины, все еще живущие на планете
10:23
Крокодилы-исполины, все еще живущие на планете
Безумный мир
Какие адские звуки услышали из Кольской скважины
02:31
Какие адские звуки услышали из Кольской скважины
Безумный мир Истории
Мужчина снял, как его покусала злобная змея
00:18
Мужчина снял, как его покусала злобная змея
Безумный мир
Худеющий шпиц обозлился на хозяйку из-за корма
00:28
Худеющий шпиц обозлился на хозяйку из-за корма
Безумный мир
Инженер показал, как есть, не снимая респиратор
00:59
Инженер показал, как есть, не снимая респиратор
Люди
На видео попал свирепый цыпленок, атаковавший мужчину
00:31
На видео попал свирепый цыпленок, атаковавший мужчину
Безумный мир
Цирковой медведь чуть не порвал дрессировщика
00:57
Цирковой медведь чуть не порвал дрессировщика
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение