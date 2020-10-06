Ученые поймали гигантскую акулу-людоеда

Исследователи поймали большую белую акулу весом в полторы тонны вблизи канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает издание The Mirror.
Выловленная акула была длиной около пяти метров. Предположительно, возраст хищницы — более 50 лет. Председатель организации Крис Фишер назва ее самым крупным морским существом, которое они находили. Кстати, другое название белой акулы "акула-людоед".
«Это очень старое создание, настоящая Королева Океана. У нее есть шрамы и зажившие раны, которые рассказывают о глубокой и богатой истории ее долгой жизни. Когда стоишь рядом с ней, чувствуешь себя очень маленьким и незначительным».
Ocearch
Сотрудники организации собрали данные акулы для исследовательского проекта, а именно образцы крови, мышц, кожи, бактерий с ее зубов и фекалий, чтобы изучить рацион акулы. Ей также установили датчик, который будет отслеживать глубину погружения и территорию перемещений.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые обнаружили рыб, которые могут "ходить" по суше.