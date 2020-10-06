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Российским студентам прочитали лекцию о связи собак с сатаной 

Lenta.ru 57 минут назад
Преподавательница Белгородского механико-технического колледжа в Белгороде прочитала студентам-второкурсникам лекцию о связи собак с сатаной и их опасности для детей. Учащиеся записали ее высказывания, они опубликованы в сообществе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте».
По словам преподавательницы, дома может жить только кошка, потому что собака ассоциируется со злом и вызывает плохие взаимоотношения в семье. Она предупредила, что собаки могут не только навредить маленькому ребенку, но и убить его или снять скальп, потому что это ревнивые животные.
В публикации указано, что преподавательницу зовут Александра Троицкая, ей 63 года. Такую лекцию она прочитала второкурсникам факультета туризма. Женщина объяснила, что разговор был «элементом воспитания», потому что дети «стали слишком много лелеять собак». Про ассоциации с сатаной Троицкая узнала от «священников по телевизору» и в книгах.
Директор колледжа Сергей Зарубин сказал изданию «Подъем», что разберется в ситуации. «Мы животных любим: и кошек, и собак, это же наши друзья», — заявил он, предположив, что Троицкая неудачно преподнесла личное мнение.

«Если это действительно так было, то это, конечно, неправильно. Виновные будут наказаны», — заключил директор.

В апреле ученикам девятого класса в саратовской школе №95 показали порно во время видеоурока в сервисе Zoom. Родители рассказали, что такое уже происходило во время занятий по русскому языку, литературе и математике. Тогда школа обещала решить проблему не допустить повторения. Руководству рекомендовали сменить программное обеспечение, было направлено заявление в полицию.
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Безумный мир , Видео , Сергей Зарубин
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