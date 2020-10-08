Мужчина разыграл коллег и парализовал работу офиса

Мужчина решил разыграть коллег, вдохновившись пранками героя сериала «Офис» Джима Халперта, и случайно парализовал работу на несколько часов. Своей историей он поделился на Reddit.

Автор поста рассказал, что подключил беспроводную колонку к старому телефону и спрятал ее в потолочной плитке. Затем он включил аудиозапись кошачьего мяуканья и убрал телефон.

Спустя несколько часов он зашел на кухню и обнаружил, что его розыгрыш остановил работу бухгалтерии: в течение трех часов все сотрудники обсуждали спасение кошки, застрявшей, по их мнению, в вентиляционной системе.

Когда мужчина вернулся с кухни, то обнаружил, что сотрудники сняли половину потолочных панелей. В итоге они нашли мяукающую колонку.

Начальник пообещал вынести выговор виновному, а также попросил работников рассказать всю информацию о шутнике, которой они обладают.

Пользователь Reddit добавил, что вскоре вокруг его розыгрыша начали строить конспирологические теории. Некоторые коллеги отказались верить в беспроводную колонку. Один из них теперь утверждает, что кошку на самом деле отравили, чтобы заставить людей вернуться к работе. Другие верят, что слышали мяуканье за день до пранка, а некоторые говорят, что слышат его до сих пор.

В комментариях многие похвалили мужчину за задумку и признались, что считают его розыгрыш забавным. Некоторые выразили обеспокоенность тем, что коллеги смогут установить его личность и наказать за шутку, однако он заверил, что его вряд ли вычислят: в офисе работает около 100 человек, а в помещении нет камер.

«Удивительно, что никто не забросил туда еще пару кошек, чтобы выманить животное», — пошутил BigL88. «В реальности Джима из "Офиса" увольняли бы по два раза в день. Удачи, бро», — пожелал автору поста cvernie.