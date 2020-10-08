Ученые выяснили, как общаться с кошками глазами 

Британские ученые раскрыли секрет прищуренного взгляда кошек. Результатами исследования поделился журнал Scientific Reports.

Психологи из Университета Сассекса выяснили, что с помощью характерного кошачьего прищура с животными можно быстро и легко установить позитивный контакт. Исследователи считают, что такой взгляд кошки аналогичен человеческой улыбке. Так хвостатые выражают удовольствие и проявляют свое расположение.

Чтобы выяснить это, ученым пришлось провести два эксперимента. В первом принимали участие 21 кошка и 14 домохозяйств. Исследователи обнаружили, что животные прищуриваются и медленно мигают, отвечая на аналогичные действия хозяина. В этом психологам помогла камера, которая записывала лица владельцев и морды кошек. Результаты сравнили с тем, как кошки моргают, когда человека рядом нет.

Участниками второго эксперимента стали 24 кошки. Психологи выяснили, что животные более охотно приближаются к протянутой руке экспериментатора именно после того, как исследователь прищурил глаза и медленно моргнул несколько раз.

"Здорово иметь возможность показать, что кошки и люди могут общаться. Это то, о чем подозревали многие владельцы кошек, поэтому было интересно найти доказательства. Это первое исследование, в котором экспериментально изучена роль медленного моргания в общении между кошкой и человеком. И это то, что вы можете попробовать с собственной кошкой дома или с кошками, которых вы встретите на улице. Это отличный способ улучшить вашу связь с кошками. Попробуйте прищуриться, глядя на них, как при расслабленной улыбке, а затем закройте глаза на пару секунд. Вы обнаружите, что они сами реагируют таким же образом, и вы можете начать своего рода разговор с ними", — делятся ученые.

Исследователи подчеркнули, что теперь владельцы кошек могут более точно оценивать внутреннее состояние своего питомца, его самочувствие: "Наши результаты потенциально могут быть использованы для оценки благополучия кошек в различных условиях, включая ветеринарные кабинеты и приюты".