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Дома больных коронавирусом заклеймят 

Lenta.ru и ещё 5 5 часов назад
Дома больных коронавирусом заклеймят
Фото: Lenta.ru
Жилые дома, где находятся больные коронавирусом, решили заклеймить в столице Индонезии Джакарте. Власти считают, что эта мера поможет бороться с распространением коронавируса, сообщает The Jakarta Post.
С идеей промаркировать дома выступили в местной администрации. По мнению специалистов-эпидемиологов, наклейки будут информировать полицейских о состоянии больных и предупредят граждан, если они соберутся посетить обозначенные дома. Эксперт из Университета Индонезии Три Юнис Мико Вахйоно (Tri Yunis Miko Wahyono) отметил, что таким способом они не стремятся унизить больных, а просто предупреждают граждан, чтобы они «были начеку». Однако не все чиновники согласились с эффективностью маркировок. Уполномоченный по правам человека в Джакарте посчитал, что метки могут привести к негативным последствиям и вызвать травлю больных.
Чиновники заявили, что темп заболеваемости не снижается по всей стране, а большинство больниц, где можно было изолировать больных, на данный момент переполнены. Поэтому оставлять пациентов дома — единственный вариант, который сможет поддержать экономику страны. По словам властей, размещение больных в отелях и в медицинских центрах требует больших затрат, и бюджет уже не может их вынести.
В августе 2020 года в Великобритании выставили на продажу три военных бункера. Там предложили изолироваться тем, кто опасается заразиться коронавирусом. Оказалось, что сооружения были сконструированы англичанами более 160 лет назад. Тогда их использовали в качестве защиты британских берегов от французской армии.
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