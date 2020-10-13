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В ожидании трамвая россиянин повесил на остановке гамак 

Lenta.ru 5 часов назад
Ожидая трамвай, россиянин повесил на остановке гамак
Фото: Иван Карпов / «Ёрш»
Житель города Таганрога в Ростовской области в ожидании трамвая повесил на остановке гамак. Так россиянин хотел привлечь внимание к долгим интервалам между транспортом, пишет портал «Ерш».
Гамак появился на улице Карла Либкнехта. Мужчина поделился своей идеей в интернете и выложил фотографии, на которых видно, что он привязал концы гамака к столбам остановки и лег внутрь. В комментариях таганрожец написал, что это место обладает «высокой гамакодоступностью», что делает ожидание транспорта комфортным. Оказалось, что в ночное время трамваи ходят нечасто, и жителям приходится долго стоять на остановке.
Автор новой идеи ожидания отметил, что этот способ не совсем идеален.

«Достижению катарсиса может помешать только подъезжающий трамвай или любопытные местные. Впрочем, вагоновожатые могут слишком сильно удивиться и забыть остановиться»,

— написал мужчина под фото.
В августе 2020 года для комфортного ожидания на одной из улиц Ханты-Мансийска решили утеплить остановки общественного транспорта. Их планировали оборудовать теплоизоляционными плитами и обшить сосновыми досками. Предполагалось, что конструкция выдержит любые погодные условия.
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