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Падающие с неба золотые монеты собрали толпу кладоискателей 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Слух о дожде из золотых монет вызвал переполох в окрестностях индийского города Бангалор, штат Карнатака. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.
Собравшаяся на улице толпа кладоискателей перекрыла проезжую часть. Одни высматривали золото на обочине, другие затеяли раскопки в надежде найти его под землей. Несколько человек действительно отыскали крохотные монетки из металла, напоминающего золото. Находки отправили на анализ.
Полицейские, пытавшиеся сдержать толпу, заявили, что найденные монеты не падали с неба и, вероятнее всего, являются подделкой. В округе орудуют банды фальшивомонетчиков, которые могли выбросить часть своего товара возле дороги.
Источником слухов могли стать сообщения местного телевидения о дожде из золота, который якобы прошел в индийском городе Сурат, штат Гуджарат.
В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море пошел дождь из морских животных. С неба падали осьминоги, креветки и морские звезды.
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Безумный мир , Видео , Другое
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