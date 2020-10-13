Слух о дожде из золотых монет вызвал переполох в окрестностях индийского города Бангалор, штат Карнатака. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Собравшаяся на улице толпа кладоискателей перекрыла проезжую часть. Одни высматривали золото на обочине, другие затеяли раскопки в надежде найти его под землей. Несколько человек действительно отыскали крохотные монетки из металла, напоминающего золото. Находки отправили на анализ.

Полицейские, пытавшиеся сдержать толпу, заявили, что найденные монеты не падали с неба и, вероятнее всего, являются подделкой. В округе орудуют банды фальшивомонетчиков, которые могли выбросить часть своего товара возле дороги.

Источником слухов могли стать сообщения местного телевидения о дожде из золота, который якобы прошел в индийском городе Сурат, штат Гуджарат.

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море пошел дождь из морских животных. С неба падали осьминоги, креветки и морские звезды.