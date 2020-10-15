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Дворник оставил россиянам послание из листьев 

Lenta.ru 1 час назад
Дворник оставил россиянам послание из листьев
Фото: Pixabay
В подмосковном городе Химки дворник оставил послание из листьев местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Дворник Джамшит сложил опавшие листья определенным образом, в результате чего появилась надпись «Носите маски». Такая «осенняя композиция» хорошо заметна с верхних этажей многоэтажек.
Telegram-канал «Что там в Москве?»
Россияне в комментариях к посту оценили владение Джамшита русским языком и назвали такую надпись «действительно милой».
Ранее в Минздраве объяснили, как правильно носить медицинскую маску. «Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — рассказали в ведомстве.
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Безумный мир , Минздрав РФ
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