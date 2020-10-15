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Дворник сделал послание россиянам из листьев 

Анастасия Иванова 23 минуты назад
Дворник сделал послание россиянам из листьев
Фото: РИА Новости
В подмосковном городе Химки дворник оставил послание из листьев местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Сообщается, что дворник по имени Джамшит сложил из листьев надпись «Носите маски». Такую «осеннюю композицию» легче всего увидеть с верхнего этажа рядом стоящего дома.
Telegram-канал «Что там в Москве?»
В свою очередь, подписчики в комментариях к посту оценили владение Джамшита русским языком и назвали такую надпись «действительно милой».
Ранее «Рамблер» писал о том, что названа «самая заразная» вещь в офисе.
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