В Перу обнаружили геоглиф в виде огромного кота

Древний рисунок с изображением огромной кошки обнаружен на склоне холма на плато Наска в Перу.

Новый 35-метровый геоглиф в виде кота обнаружен археологами рядом с другими линиями Наски, неподалеку от Панамериканского шоссе, проходящего от Аляски до Аргентины. Рисунок скрывался под песком около 2200 лет, рассказывает Daily Mail.

Линии Наски на юге Перу представляют собой группу гигантских геоглифов, выгравированных на плато Наска, и насчитывают около 300 различных фигур, включая животных и растения.

Новый геоглиф был найден во время работ по реконструкции дороги к смотровой площадке, с которой видны другие фигуры Наска. Фигура кота была едва заметна и находилась на грани исчезновения, поскольку находилась на холме с крутым склоном, который подвергался воздействию естественной эрозии. Археологи провели работы по очистке и закреплению изображения.

Ученые датировали геоглиф 200 годом до н.э. Кот появился в конце эпохи культуры Паракас, что определили, сравнив фигуру с известными изображениями тех времен, сделанными на тканях.

В настоящее время известно около 700 геометрических фигур, 13 000 линий и около 30 рисунков на плато Наска. Геоглифы были открыты только в XX веке, когда появилась возможность разглядеть плато с воздуха.