Ещё
Далее:
Читайте также:

На склоне холма в Перу обнаружен геоглиф в виде огромного кота 

Naukatv.ru 11 часов назад
В Перу обнаружили геоглиф в виде огромного кота
Фото: EPA
Древний рисунок с изображением огромной кошки обнаружен на склоне холма на плато Наска в Перу.
Новый 35-метровый геоглиф в виде кота обнаружен археологами рядом с другими линиями Наски, неподалеку от Панамериканского шоссе, проходящего от Аляски до Аргентины. Рисунок скрывался под песком около 2200 лет, рассказывает Daily Mail.
Линии Наски на юге Перу представляют собой группу гигантских геоглифов, выгравированных на плато Наска, и насчитывают около 300 различных фигур, включая животных и растения.
Новый геоглиф был найден во время работ по реконструкции дороги к смотровой площадке, с которой видны другие фигуры Наска. Фигура кота была едва заметна и находилась на грани исчезновения, поскольку находилась на холме с крутым склоном, который подвергался воздействию естественной эрозии. Археологи провели работы по очистке и закреплению изображения.
Ученые датировали геоглиф 200 годом до н.э. Кот появился в конце эпохи культуры Паракас, что определили, сравнив фигуру с известными изображениями тех времен, сделанными на тканях.
В настоящее время известно около 700 геометрических фигур, 13 000 линий и около 30 рисунков на плато Наска. Геоглифы были открыты только в XX веке, когда появилась возможность разглядеть плато с воздуха.
Видео дня. Сумасбродная жизнь самого богатого гения мира
Naukatv.ru: последние новости
Археологи раскрыли тайну 1800-летнего осколка стекла Археологи раскрыли тайну 1800-летнего осколка стекла
Комментарии 2
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паука-гиганта, спускающегося по дому, сняли в США
Паука-гиганта, спускающегося по дому, сняли в США
Раскрыт способ избежать запотевания очков от маски
Раскрыт способ избежать запотевания очков от маски
18-летняя улетела в Танзанию и стала матерью 14 детей
18-летняя улетела в Танзанию и стала матерью 14 детей
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Роскосмос предложил Илону Маску «Ковчег»
00:26
Роскосмос предложил Илону Маску «Ковчег»
Безумный мир
Корейская компартия завербовала красотку-блогера
03:08
Корейская компартия завербовала красотку-блогера
Люди
Россиянин показал, как приводит в чувство пьяных ежей
01:28
Россиянин показал, как приводит в чувство пьяных ежей
Безумный мир
Дональд Трамп избавился от любимой челки
00:50
Дональд Трамп избавился от любимой челки
Люди
Почему в России вдруг вспомнили о налоге на бездетность
03:37
Почему в России вдруг вспомнили о налоге на бездетность
Истории
Почему в России отменяют троллейбусы
04:49
Почему в России отменяют троллейбусы
Вещи
Что находят космонавты в космосе
01:28
Что находят космонавты в космосе
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение