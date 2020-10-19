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Родители назвали дочь в честь провайдера ради бесплатного интернета 

Мира Маркина 11 часов назад
Родители назвали дочь в честь провайдера ради интернета
Фото: depositphotos.com
Родители из Швейцарии назвали новорожденную дочь в честь провайдера ради бесплатного wi-fi.
Интернет-провайдер Twifi предложил родителям сделку: они называют своего ребенка в честь них (Twifius — для мальчиков и Twifia — для девовек), а они — предоставляют им бесплатный интернет на 18 лет.
Для этого нужно разместить на сайте провайдера фото свидетельства о рождении ребенка и свои контактные данные.
Не так давно первая пара назвала свою дочку Twifia. Известно, что родителям девочки 30 и 35 лет. Однако свои имена они попросили не раскрывать:

«Мы остаемся анонимными для окружающих, потому что не хотим оправдываться за свой выбор».

По словам супругов, им неприятны обвинения в том, что они продали имя своего ребенка.
Отец девочки признался, что они с женой выбрали это имя не только из-за выгодной сделки:

«Чем дольше я думал об этом имени, тем больше оно мне казалось уникальным и чарующим».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал про детей звезд, не унаследовавших внешность родителей.
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Безумный мир
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