Родители назвали дочь в честь провайдера ради интернета

Родители из Швейцарии назвали новорожденную дочь в честь провайдера ради бесплатного wi-fi.

Интернет-провайдер Twifi предложил родителям сделку: они называют своего ребенка в честь них (Twifius — для мальчиков и Twifia — для девовек), а они — предоставляют им бесплатный интернет на 18 лет.

Для этого нужно разместить на сайте провайдера фото свидетельства о рождении ребенка и свои контактные данные.

Не так давно первая пара назвала свою дочку Twifia. Известно, что родителям девочки 30 и 35 лет. Однако свои имена они попросили не раскрывать:

«Мы остаемся анонимными для окружающих, потому что не хотим оправдываться за свой выбор».

По словам супругов, им неприятны обвинения в том, что они продали имя своего ребенка.

Отец девочки признался, что они с женой выбрали это имя не только из-за выгодной сделки: