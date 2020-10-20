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Гуляющего по российскому городу медведя сняли на видео 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Камеры видеонаблюдения сняли медведя, гуляющего по одному из микрорайонов Магадана. Видео опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.
Как сообщили в региональном отделе охотуправления, хищника видели сразу в нескольких местах российского города. В частности, животное приходило на городскую автобазу. Там медведь погнался за находившимся в этот момент на улице водителем.
Ранее сообщалось о том, что в схватке с белым медведем выжил житель Усть-Янского улуса в Якутии. Хищник покусал россиянину ногу, руки и спину, а также расцарапал голову. Мужчине удалось спастись благодаря простой хитрости: он притворился мертвым.
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Безумный мир , Видео , РИА Новости
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