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Камеры видеонаблюдения в одном из микрорайонов Магадана засняли медведя, который свободно прогуливался по улицам.

По сообщению регионального отдела охотуправления, хищника видели сразу в нескольких местах российского города. В частности, животное приходило на городскую автобазу. Там медведь погнался за находившимся в этот момент на улице водителем.

Мужчина также сообщил, что встретив хищника, ему удалось убежать домой.