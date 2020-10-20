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Гуляющего по российскому городу медведя сняли на видео 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Камеры видеонаблюдения в одном из микрорайонов Магадана засняли медведя, который свободно прогуливался по улицам.
По сообщению регионального отдела охотуправления, хищника видели сразу в нескольких местах российского города. В частности, животное приходило на городскую автобазу. Там медведь погнался за находившимся в этот момент на улице водителем.
Мужчина также сообщил, что встретив хищника, ему удалось убежать домой.
Ранее "Рамблер" сообщало необычном способе, который помог женщине спастись от медведя.
Безумный мир , Видео
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