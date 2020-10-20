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Свинья искусала телезвезду во время сеанса снятия стресса 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Британскую ведущую Джози Гибсон искусали свиньи. Неожиданный инцидент произошел в эфире передачи This Morning, пишет The Mirror.
Несколько дней девушка снимала репортаж на свиноферме. В ходе передачи она рассказывала, что чистка животных при помощи специальной щетки отлично снимает стресс. Правда, только у людей. Свинья в этот моменнт укусила ведующую за руку.
От неожиданности Джози вскрикнула, но продолжала чесать животных. Через некоторое время ее укусили снова, что вызвало смех у ведущих передачи. Коллеги сказали, что свинки могут прекрасно помочь скрыть преступление, так как съедят кого угодно, включая человека.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему некоторые люди задыхаются при стрессе.
Безумный мир , Видео
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