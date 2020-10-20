Британскую ведущую Джози Гибсон искусали свиньи. Неожиданный инцидент произошел в эфире передачи This Morning, пишет The Mirror.

Несколько дней девушка снимала репортаж на свиноферме. В ходе передачи она рассказывала, что чистка животных при помощи специальной щетки отлично снимает стресс. Правда, только у людей. Свинья в этот моменнт укусила ведующую за руку.

От неожиданности Джози вскрикнула, но продолжала чесать животных. Через некоторое время ее укусили снова, что вызвало смех у ведущих передачи. Коллеги сказали, что свинки могут прекрасно помочь скрыть преступление, так как съедят кого угодно, включая человека.