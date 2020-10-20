Пастор справил нужду на попутчицу во время полета

Американский пастор, пассажир авиакомпании Delta Air Lines справил нужду во время перелета на одну из попутчиц в то время, пока она спала. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на рейсе из города Лас-Вегас штата Невада в Детройт в Мичигане. Клиентка перевозчика Алисия Беверли (Alicia Beverly), возвращавшаяся из отпуска домой, заявила, что проснулась во время путешествия из-за того, что ее разбудило «нечто теплое».

«Я вскочила, увидела его половые органы и закричала, это разбудило всех. До меня дошло — этот мужик только что пописал на меня! Я оглянулась и заметила лужу мочи на креслах», — рассказала потерпевшая, подчеркнув, что до конца полета, в течение нескольких часов, ей пришлось сидеть в мокрой одежде.

В результате мужчина был задержан дежурным полицейским на рейсе. По предварительным данным, им оказался пастор из штата Северная Каролина — предположительно, он находился под действием снотворного. Сразу по прибытии пассажир был передан сотрудникам местных правоохранительных органов.