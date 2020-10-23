Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид 

Смотрите видео и узнайте, что будет, если в Землю врежется самый большой астероид Солнечной системы. Учёные говорят, что сейчас на околоземной орбите вращаются миллионы астероидов, размер которых колеблется от микроскопических до гигантских. Каждый день на поверхность падают тысячи метеоритов, но это лишь песчинки, которые мы не замечаем. А что случится, если на планету упадёт тело диаметром в несколько километров? Ответ ищите в ролике.